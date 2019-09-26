Нововоронежскую АЭС и город атомщиков посетили в рамках сотрудничества специалисты немецкой АЭС «Гундремминген»

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Специалисты АЭС «Гундремминген» посетили Нововоронежскую АЭС (НВ АЭС) в рамках двустороннего Соглашения о научно-техническом сотрудничестве между атомными станциями.

Цель визита немецкой делегации – обмен опытом с российскими коллегами, а также участие в Международной научно-технической конференции «55 лет безопасной эксплуатации АЭС с ВВЭР в России и за рубежом», посвящённой юбилею пуска энергоблока №1 Нововоронежской АЭС.

«Сейчас у нас эксплуатируется энергоблок С, который будет работать до 2021 года, поэтому с нововоронежскими коллегами у нас много тем для обсуждения: культура безопасности, вывод из эксплуатации, дезактивация оборудования, работа с прессой и общественностью и многое другое. На Нововоронежской АЭС есть как уже остановленные, так и работающие энергоблоки, и мы очень впечатлены их работой. Нам с коллегами интересно наблюдать за развитием Нововоронежской АЭС», - рассказал руководитель делегации, руководитель направления «Технологическое оборудование» на АЭС «Гундремминген» Райзингер Хуберт.

Гости побывали в Учебно-тренировочном пункте, где проходят обучение российские и зарубежные специалисты атомной отрасли. Немецкие атомщики посетили блочный пункт управления, машзал инновационного энергоблока №6 поколения «3+» с самым мощным реактором в современной российской атомной энергетике – ВВЭР-1200, а также смотровую площадку, откуда смогли воочию оценить весь масштаб производства.

В музее Нововоронежской АЭС специалисты АЭС «Гундремминген» познакомились с историей зарождения и развития атомной энергетики в России, выдающимися учёными, уникальными архивными документами. В ходе экскурсии по Нововоронежу гостям показали объекты, построенные в рамках Соглашения между правительством Воронежской области и Госкорпорацией «Росатом», - ледовую арену «Остальная», стадион «Старт», Центр боевых искусств.