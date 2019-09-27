Zenith представили инновационные часы Defy Inventor

Футуристичная сага Zenith началась в 2017 году с создания хронографа Defy El Primero 21, способного измерять время с точностью до 1/100 секунды. В том же году марка представила лимитированным выпуском в 10 экземпляров часы Defy Lab c революционным балансовым колесом. Теперь этот экспериментальный образец получил серийное производство в количестве нескольких сотен экземпляров и получил название Defy Inventor вместе с собственным запатентованным регулятором. Как и в их предшественнике, в Defy Inventor идеальные технические показатели сочетаются с современной эстетикой инновационных материалов. А своей хронометрической точностью этот авангардный трехстрелочник внес огромный вклад в развитие всего часового дела.

Механизм Defy Inventor работает на частоте 18Гц, в отличие от 4Гц, привычной для большинства часов, и имеет двухдневную автономию работы. Этими способностями часы обязаны запатентованной разработке Zenith, единому кремниевому осциллятору, заменившему спираль баланса, использовавшуюся в механических часах на протяжении трех с половиной столетий, и способному осуществлять все необходимое движение механизма самостоятельно. Результатом стали беспрецедентная производительность, повышенная надежность (благодаря замене тридцати тридцати компонентов одним, значительно снизились показатели трения, износа и деформации) и стабильность (монокристаллический кремний не чувствителен к перепадам температур и магнитным воздействиям).

Этот инновационный механизм получил соответствующую авангардную оболочкуКорпус сделан из ультра легких материалов: 44-миллиметровый корпус из брашированного титана и безель из аэронита. Этот легчайший (втрое легче титана) композитный сплав из алюминиевой пены, укрепленной полимерами, был разработан с помощью высокотехнологического процесса. Движения механизма видно через циферблат, благодаря скелетонированной конструкции, образующей стилизованный пропеллер, пять конечностей которого напоминают звезду, эмблему Zenith. Дополнением к часам стал черный каучуковый ремешок с покрытием из синей кожи аллигатора.