В Ипатово руководителя филиала торговой компании будут судить за мошенничество на 27 млн рублей

Ипатовский районный суд Ставропольского края рассмотрит дело местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, что мужчина руководил филиалом крупной торговой компании и похитил товары на сумму 27 млн руб. Наименование организации в пресс-службе назвать отказались.

Обвиняемый вносил в учетную систему компании недостоверные сведения о перечислении денежных средств от продажи товаров и распродавал имущество компании, распоряжаясь вырученными деньгами по своему усмотрению.

Дарья Голякова