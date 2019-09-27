В Краснодаре под вывеской бильярдного клуба «Троя» скрывалось игорное заведение

В столице Кубани возбуждено уголовное дело в отношении шестерых местных жителей, подозреваемых в организации и проведении организованной группой азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Санкции данной статьи предполагают до шести лет лишения свободы.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, указанные лица арендовали помещение по улице Рашпилевская, 244, куда завезли игровое оборудование для покера. Они организовали информирование о проведении азартных игр, а также прием ставок и выплаты выигрышей. Нелегальный игровой клуб начал круглосуточно работать с 1 мая 2019 года под видом бильярдного клуба «Троя».

Расследованием уголовного дела занимается СУ СКР по Краснодарскому краю. Ход и результаты расследования взяты на контроль прокуратурой округа.

Василий Хитрых