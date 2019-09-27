В Сочи застройщика осудили на шесть лет колонии

Центральный районный суд Сочи приговорил 35-летнего Владимира Рогозина к шести годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, в суде было установлено, что с апреля по июнь 2017 года Владимир Рогозин в агентствах недвижимости Сочи организовал через привлеченных риелторов и менеджеров по продажам привлечение средств граждан для строительства многоквартирного жилого дома по улице Высокогорной, 54б в Хостинском районе курорта. Уточняется, что посредники не были осведомлены о преступных планах застройщика. Рогозин якобы скрывал от покупателей квартир сведения об отсутствии у него разрешительной документации на строительство.

В итоге он получил от 23 человек в качестве задатка по договорам купли-продажи недвижимости свыше 32 млн руб. Задаток от каждого потерпевшего варьировался от 1 до 2 млн руб. Деньги лжезастройщик обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

В настоящее время с целью возмещения причиненного ущерба на имущество осужденного наложен арест. Приговор еще не вступил в законную силу.

Василий Хитрых