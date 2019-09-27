Путешествие к «Садам Пекина»

В чем секрет особого очарования центра столицы? На какой крыше захотел бы поселиться Карлсон? И что бы мог рассказать памятник Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади? Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков совершил путешествие в Сады Пекина, не покидая при этом Москвы.

Триумфальная площадь — место для столицы, безусловно, знаковое. Именно здесь новый квартал элитного жилья «Сады Пекина», образовывая единый архитектурный кластер со знаменитой гостиницей «Пекин». Здание отеля — выразительный памятник сталинского ампира, построено было по проекту Дмитрия Чечулина. И по стилю, и по духу новый жилой квартал является как бы продолжением «Пекина» — места, любимого советской богемой...

Будь я Карлсоном, именно такую крышу, как в «Садах Пекина», выбрал бы себе для жизни. Она разделена на небольшие уютные зоны, вокруг — цветы, живописные карликовые деревья, экспозиции из камней. И, конечно, высота — Москва как на ладони. Можно медитировать – все каноны классического китайского сада соблюдены. Хотя я бы, наверное, с удовольствием любовался отсюда огнями ночной столицы...

Два монументальных 13-этажных корпуса находятся как бы в объятьях гостиницы «Пекин», которая закрывает их от городского шума и суеты. Оба здания удивительно гармонично вписались в архитектурный облик района, не нарушая его целостности и особенной атмосферы этих мест: Триумфальная площадь, где располагается один из старейших кинотеатров Москвы «Дом Ханжонкова» и концертный зал им. П. И. Чайковского, Музей музыкальной культуры им. Глинки, Театр сатиры и Театр им. Моссовета, совсем рядом — Патриаршие пруды. Сквозь окна апартаментов видны крыши старинных особняков Москвы...

Сады на крыше для Москвы, которая порой задыхается от собственного ритма, — решение замечательное. Опять же, экология, да и просто красиво. Кто то из великих сказал: «Архитектура — это стихия, но с выдержанным стилем, и четким пониманием настроения и дыхания современного мегаполиса»...

Локацию можно назвать идеальной — до Кремля легко добраться пешком. Квартал, безусловно, впитал в себя всю исторически мощную энергетику Триумфальной площади и ее окрестностей. Здесь можно не просто наслаждаться новым качеством жизни, но и творчески ее конструировать....