В Цимлянском районе двоих инспекторов ГИБДД будут судить за взяточничество

Цимлянский районный суд Ростовской области рассмотрит дело двоих инспекторов ГИБДД, обвиняемых в получении взятки за незаконное бездействие (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона

По версии следствия, заместитель командира взвода ДПС ГИБДД МУ МВД России «Волгодонское» и инспектор ДПС этого же взвода в июне этого года остановили водителя, лишенного права управлять транспортом. Нарушитель откупился от полицейских взяткой в размере 18 тыс. руб.

Дарья Голякова