Рукотворный лес

В рамках Парижской недели моды Мария Грация Кьюри представила «зеленую» коллекцию Dior весна-лето 2020, посвященную сестре Кристиана Диора — Катрин. Фотографии этой смелой и неординарной женщины в окружении ее любимых цветов стали источником вдохновения для Кьюри. Со свойственной обстоятельностью она обратилась в студию Coloco, которая занимается организацией садов (в том числе, озеленением пригорода Парижа). Это они бережно «высадили» для сценографии шоу целый лес — 164 живых дерева в кадках, в окружении которых ходили модели. По следам парижского показа «Коммерсантъ Стиль» представляет интервью с философом Эмануэлем Коччиа, книга которого также оказала влияние на креативного директора Dior.

Креативный директор женской линии Christian Dior Мария Грация Кьюри в Национальном музее естественной истории в Париже

Судьба Катрин Диор сложилась удивительным образом. Участница движения Сопротивления, во время Второй мировой войны она попала в концентрационный лагерь. К нормальной жизни после всех пережитых ужасов ее вернуло садоводство. В благоухающем Грассе она возделывала розы, вокруг расцветала лаванда и вился жасмин.

Малоизвестный факт: именно Катрин вдохновила своего брата на создание парфюма Miss Dior.

Занимательная ботаника не была чужда и самому Диору — в детстве он любил рисовал цветы, подписывая их латинские названия.

Увлечение Катрин Диор миром растений и цветов нашло отражение в представленной в Париже новой коллекции. На сарафанах, юбках и костюмах обосновался причудливый гербарий. Очевидно, Мария Грация Кьюри не один вечер провела за ботаническими штудиями в архиве парижского Национального музея естественной истории, готовясь к созданию коллекции. Помимо городских ландшафтных дизайнеров и экологов, она общалась и с автором книги «The Life of Plants: A Metaphysics of Mixture» Эммануэлем Кочча. Еще будучи тинейджером он увлекся философией, пытаясь найти ответы на вечные вопросы о бытие.

В интервью Коччиа объясняет, что «растения — это нечто большее, чем просто природные декорации: они — космические медиаторы между землей и солнцем, своего рода агенты-посредники, которые могут схватить солнечную энергию и сделать ее доступной для нас».