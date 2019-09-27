За пять лет нефтяные компании причинили ущерб более 16,5 тысяч га земли в ХМАО

В течение последних пяти лет аварии на нефтепроводах в Ханты-Мансийском автономном округе причинили ущерб землям общей площадью более 16,5 тыс. га. Как уточнил полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов во время своей рабочей поездки в ХМАО, за эти годы произошло более 16 тыс. аварий.

Господин Цуканов «призвал нефтегазовые компании принять более активное участие именно в реализации национальных проектов», в частности, активнее проводить модернизацию оборудования (цитата по ТАСС).