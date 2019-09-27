ФАС России усмотрела нарушения в деятельности администрации Кирова

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение администрации Кирова, усмотрев в ее действиях намеренное препятствие подготовке предложения концессионного соглашения на городские объекты водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С инициативой заключения соглашения выступило АО «Кировские коммунальные системы» (ККС). Компания обратилась в администрацию Кирова, чтобы получить перечень имущества всего комплекса водоснабжения города. Однако, по информации ФАС РФ, администрация Кирова сообщила потенциальному инвестору, что объекты водоснабжения отсутствуют в перечне объектов, в отношении которых предусмотрено заключение таких соглашений в 2019 году. Кроме того, они уже закреплены за муниципальным унитарным предприятием «Водоканал», и в 2019-2020 годах заключение новых соглашений по ним не планируется. В связи с этим администрация Кирова отказалась предоставить информацию ККС.

«Отсутствие в перечне объектов, в отношении которых планируется концессия, не является препятствием для заключения соглашения, если частный инвестор выступает с такой инициативой»,– отмечает ФАС РФ. Администрацию Кирова обязали устранить нарушения в течение 30 дней с момента получения предупреждения.

Анастасия Еремина