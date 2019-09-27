В Сальком депо во время сварочных работ слесарь получил ожоги четвертой степени

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения охраны труда во время проведения сварочных работ на территории локомотивного депо «Сальск-Грузовое», в результате которого работник получил тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

По версии следствия, 1 июля 2019 года в заместитель начальника депо дал указание бригаде слесарей и электро-газосварщику начать сварочные работы. Во время сварки в смотровой канаве загорелись опилки, пропитанные горючими веществами. Двое работников спустились в канаву, чтобы потушить огонь, и стали затаптывать очаг возгорания ногами. В этот момент перевернулась тара с керосином, и горючее попало на верхнюю одежду одного из работников. Одежда загорелась, в результате чего пострадавший получил ожоги четвертой степени.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Дарья Голякова