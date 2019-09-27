Стартовала продажа билетов на матч «Краснодара» с московским «Спартаком»

В кассах стадиона «Краснодар» и на официальном сайте «быков» стартовала продажа билетов на матч «черно-зеленых» и столичного «Спартака». Игра в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги состоится в столице Кубани 6 октября в 19:00.

Напомним, «быки» выбыли из Кубка России, проиграв 25 сентября команде из Нижнего Новгорода со счетом 0:1. 29 сентября «Краснодар» сыграет на своем поле с тульским «Арсеналом», занимающим в настоящее время седьмую строчку турнирной таблицы. «Краснодар», долгое время державшийся на первом месте, после проигрыша ЦСКА опустился на четвертую строчку рейтинга, уступив первую тройку мест «Зениту», ЦСКА и «Ростову».

Василий Хитрых