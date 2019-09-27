Безопасность движения оплачена

С момента старта национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» прошло меньше года. Ряд регионов сумели досрочно завершить запланированный ремонт, потравив на это более 17 млрд. руб. и снизив риски аварийности на отдельных участках дорог. Госавтоинспекция активно обновляет парк патрульных автомобилей, и закупает новейшее оборудование для контроля состояния дорожной сети. Региональные подразделения получат новую технику до конца года.

Национальный проект «Безопасные и качественные автодороги» стартовал в конце 2018 года. Сначала это была исключительно бумажная работа — согласовывались планы, графики, распределялось финансирование, формировались планы дорожной деятельности, включающие инженерные мероприятия по безопасности дорожного движения. Основная цель нацпроекта, напомним, это доведение до 50% региональной дорожной сети до нормативного состояния и снижение социального риска в ДТП (числа погибших на 100 тыс. населения) с 13 до 4 к 2024 году. Ряд субъектов не сразу включились в процесс: на совещаниях в правительстве обсуждались проблемы с проведением конкурсов и заключением контрактов, но в итоге дорожный ремонт стартовал.

В минувшую среду, 25 сентября, исполнение нацпроекта обсуждалось на совещании в правительстве России. По данным Росавтодора, Белгородская область, Ингушетия, Воронежская области уже завершили запланированные на этот год ремонтные работы. Дорожники Томской, Ульяновской и Пензенской области находятся на финишной прямой. 16 регионов завершили работы на 90%. В общей сложности выполнено порядка 70% работ по замене дорожного покрытия. Некоторые субъекты федерации от плана пока отстают (например, Крым, Чечня, Приморье), но власти обещают исправиться к концу года, наверстав темпы. Тем более, что за срыв планов ремонта регионы рискуют остаться без значительной части финансовой помощи в 2020 году: об этом их уже предупредил вице-премьер Максим Акимов и министр транспорта Евгений Дитрих.

Регионы, завершившие плановый ремонт дорог в 2019 году в рамках нацпроекта БКАД Регион Протяженность отремонтированных участков, км Общий объем инвестиций, млрд. руб. Изменение числа ДТП за 8 месяцев,% Белгородская область 138 3,2 6,8 Ингушетия 9,9 1,76 -34,5 Воронежская область 306 3,8 -0,8 Томская область 138 2,6 -3,5 Ульяновская область 110 2,4 -5,5 Пензенская область 138 3,9/td> 1,9 открыть таблицу в новом окне Данные Росавтодора и ГУОБДД МВД России

Ликвидация многолетних ям на участках дорог, несомненно, создает условия для более комфортного движения. О явном снижении аварийности на отремонтированных участках судить, конечно, еще рано, но косвенно данные Госавтоинспекции говорят о наметившемся положительном тренде.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Активно развиваются и системы фотовидеофиксации нарушений, финансирование которых также предусмотрено нацпроектом. Региональная транспортная служба Архангельской области недавно заключила несколько контрактов на сумму 56 млн. руб. на поставку новых 9 стационарных и 10 передвижных комплексов: общее их количество до конца года в регионе увеличиться до 100. Всего планируется почти вдвое увеличить общее число дорожных камер по всей России — к концу 2024 года их будет работать порядка 20 тыс. Все приборы будут отображаться на интерактивной карте систем фотовидеофиксации, недавно появившейся на сайте ГИБДД России www.gibdd.ru.

В рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (часть нацпроекта БКАД) активные закупки ведет и российская Госавтоинспекция. МВД в этом году получило 9,3 млрд. руб., рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России, полковник полиции Олег Понарьин. В 2020 будет министерству выделено 10 млрд. руб., в 2021 — 9,9 млрд. руб. На эти деньги планируется частичное переоснащение подразделений Госавтоинспекции. Конкурсы по выбору поставщиков проводит Центр специального назначения в области безопасности дорожного движения (ЦСН БДД) МВД России: 84% из запланированных на этот год контрактов уже заключено.

В первую очередь закупается оборудование для контроля состояния дорог и инфраструктуры: это крайне важно в связи с завершением ремонтного сезона. Вице-премьер Максим Акимов уже попросил Госавтоинспекцию уделить этому особое внимание. В конце августа ЦСН заключил контракт на 27,3 млн. руб. с компаний «СОВА Технология», которая поставит для Госавтоинспекции 28 ретрорефлектометров — приборов для измерения светотехнических параметров дорожных знаков. С компанией «Русгеоком» заключен контракт на 24 млн. руб. на поставку 804 приборов (реек) для изменения ровности и уклонов дорожного покрытия и обочин. Санкт-петербургское научно-техническое предприятие ТКА за 8,8 млн. руб. поставит 770 приборов для измерения освещенности дорог (люксметров). Саратовский научно-производственный центр РДТ за 16,7 млн. руб. снабдит Госавтоинспекцию 140 приборами за изменения коэффициента сцепления шин с дорогами. Все эти приборы не являются какими-то новыми и эксклюзивными, пояснил Олег Понарьин: «их просто не хватало, поэтому мы дооснащаемся и обеспечиваем их своевременную проверку и исправную работу». В общей сложности подразделения получат до конца года более 4 тыс. единиц различной измерительной аппаратуры.

Фото: Владимир Веленгурин / «Комсомольская правда»

Крупный блок из 10 контрактов касается новых автомобилей дорожно-патрульной службы. Всего, напомним, до конца 2024 года в рамках нацпроекта планируется закупить 19,3 тыс. машин, что позволит значительно обновить автопарк Госавтинспекции. В июле 2019 года ЦСН заключил контракты с рядом автокомпании (Major,«Рольф», УАЗ) на общую сумму более 7,2 млрд. руб.: они поставят, в общей сложности, 4 тыс. новых патрульных автомобилей (Skoda Octavia и УАЗ «Патриот») для региональных подразделений. «Мы закупаем автомобили с улучшенными эксплуатационными качествами, чтобы они могли работать в разных дорожных условиях. Еще одно требование — дополнительный аккумулятор, поскольку в патрульные полицейские машины устанавливаются видеорегистраторы, громкоговорители, радиостанции, измерительные приборы — очень много оборудования, которое энергосистема обычного автомобиля не выдерживает», — пояснил Олег Понарьин. Новые машины дополнительно оснащаются медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Для этого ЦСН также провел отдельный конкурс: поставщиком стала компания ФЭСТ, с ней заключен контракт на 54 млн. руб.

Итоги первого года реализации нацпроекта широко будут обсуждаться в Екатеринбурге, в ходе международной выставки «Дорога-2019» и всероссийского семинара-совещания, в котором примут участие руководители Правительства Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и региональных органов управления Госавтоинспекции.