«Проспект» собрал команду для «Эспланады»

ГК «Проспект», реализующая в Перми проект строительства МФЦ «Эспланада» общей стоимостью 8,6 млрд руб., определилась с управляющей компанией объекта. Им станет Mallino Development Group из Екатеринбурга, брокером ТЦ — столичная компания «Магазин Магазинов». Полностью завершить строительство МФЦ площадью в 165 тыс. кв. м планируют к третьему кварталу 2022 года.



Определились участники строительства в Перми многофункционального центра «Эспланада». Как стало известно “Ъ-Прикамье”, партнером екатеринбургской ГК «Проспект» стал холдинг из Екатеринбурга Mallino Development Group — она станет управляющей компанией будущего МФЦ. Брокером торговой части МФЦ стала компания-консультант по недвижимости «Магазин Магазинов». Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали в консультанте.

Напомним, 20 сентября администрация Перми выдала ООО «Проспект Пермь» разрешение на строительство первой очереди центра общей площадью 80,3 кв. м, арендной — 40 тыс. кв. м. В него войдут кинотеатр, детский развлекательный центр, подземный паркинг. Общая площадь МЦФ составит 165 тыс. кв. м. Еще в 2017 году девелопер приобрел в Перми две соседние площадки (общая площадь — 3,7 га). Одна из них — участок, на котором намечалось построить МФК «Город в городе» (Петропавловская, 73а). Вторая площадка — это территория в квартале улиц Советской, Осинской, Монастырской, Попова, где планировалось простроить жилой комплекс из нескольких домов. Проекту краевыми властями присвоен статус приоритетного.

Объем инвестиций в проект МФК, который собирается реализовать «Проспект Пермь», составит 8,6 млрд руб. В состав МФЦ войдут мультиплекс, зона развлечений, торговые площади на 260 магазинов, супермаркет FMCG, парковка на 1200 мест, гостиница формата «5 звезд», конференц-зал на 1 тыс. мест.

Mallino Development Group управляет двумя ТРЦ в Екатеринбурге — «Глобус» и «Кит», а также аквапарком «Лимпопо». В портфеле холдинга — управление ТЦ в Нижнем Тагиле, Челябинске и Оренбурге. Mallino консолидированы активы бывшего девелоперского проекта «КИТ-Кэпитал», который контролировал Тимур Горяев, бывший гендиректор концерна «Калина». Отметим, что девелопер проекта — ООО «Проспект Пермь» контролируется бывшим гендиректором концерна «Калина» Александром Петровым.

В «Магазин Магазинов» уточнили, что название центра — «Эспланада» пока является рабочим. Ввод первой очереди объекта в эксплуатацию намечен на второй квартал 2021 года. Во второй очереди проекта планируется строительство гостиницы, открытие которой запланировано на второй квартал 2022 года. Оператор гостиницы пока не выбран. Третья очередь МФЦ, включающая в себя продолжение торговой галереи первой очереди и конференц-зал и соединяющая «Эспланаду» с набережной Камы, запланирована к открытию в третьем квартале 2022 года.

Финдиректор ГК «РИАЛ» Марина Медведева (управляет ТЦ «Колизей» напротив МФЦ «Эспанада») слабо верит в названные сроки: «Им, конечно, удачи. В Индустриальном районе строится ТРК „Планета“. Ничего сложного — обычный двухэтажный комплекс. Но там срок строительства — два года. Здесь фактически за такое же время собираются построить центр на площадке со сложным рельефом и грунтами».

Вячеслав Суханов