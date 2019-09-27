Новым главой Wells Fargo стал Чарльз Шарф из BNY Mellon

В пятницу американский банк Wells Fargo назначил нового генерального директора — Чарльза Шарфа, который ранее возглавлял банк BNY Mellon. Напомним, предыдущий генеральный директор Wells Fargo Тим Слоун покинул свой пост в марте на фоне продолжающихся скандалов вокруг банка. 21 октября господин Шарф сменит временно исполняющего обязанности генерального директора Аллена Паркера, который до этого был начальником юридического управления банка.

Господин Шарф с 2017 года возглавлял BNY Mellon, а до этого в течение четырех лет был генеральным директором международной платежной системы Visa. Именно под его руководством произошло объединение Visa с ее бывшим подразделением, действовавшим на европейском рынке,— Visa Europe, сумма сделки составила $22 млрд. Ранее господин Шарф также работал в таких банках, как Citigroup, Bank One и JPMorgan Chase, он входит в совет директоров Microsoft. Необычным является тот факт, что господин Шарф, заняв должность генерального директора Wells Fargo, продолжит жить в Нью-Йорке — в 2,9 тыс. км и нескольких часовых поясах от штаб-квартиры банка, которая находится в Сан-Франциско.

На поиск кандидата, готового возглавить банк после череды скандалов, Wells Fargo потратил почти полгода. Напомним, что в 2016 году банк оказался в центре крупного скандала: тогда стало известно, что его сотрудники завели более 2 млн (по другим данным — 3,5 млн) счетов и кредитных карт без согласия клиентов. Банк был оштрафован на $185 млн, 5,3 тыс. сотрудников уволены, а генеральному директору Джону Стампфу пришлось уйти в отставку. На этом проблемы банка не закончились. В начале прошлого года Федеральная резервная система США (ФРС) запретила Wells Fargo наращивать чистые активы до тех пор, пока банк не улучшит внутренние процессы и управление, а потом банк оштрафовали на $1 млрд за финансовые нарушения.

Яна Рождественская