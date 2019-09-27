На следующей неделе в Татарстане потеплеет до 19 градусов

Потепление до +19° С ожидается в Татарстане на следующей неделе, говорится в сообщении Гидрометцентра. Этому поспособствуют атлантические циклоны, перемещающиеся с запада на восток, утверждаю синоптики.

По прогнозам специалистов, 30 сентября в республике пройдет небольшой дождь, ночью температура воздуха составит 0..+5°, днем +8..+13°. 1 и 2 октября в Татарстане сохранится облачная и дождливая погода. Ночью похолодает до 4-9°, днем температура поднимется до 19°

При этом в ближайшие выходные в Татарстане ожидается холодная погода с дождем и мокрым снегом. 28 сентября ночью температура воздуха опустится до -1°, днем поднимется +3..+8°. 29 сентября столбики термометров покажут до -4°, днем воздух прогреется до +5..+10°, уточнили в Гидрометцентре.

"Ъ-Казань"