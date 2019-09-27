В нижегородском Арсенале пройдет открытый научный лекторий «Фенист»

Фото: Оргкомитет фестиваля «Фенист»

Открытый лекторий «Фенист» пройдет в нижегородском ГСЦИ «Арсенал» с 27 по 29 сентября. Вход на мероприятия бесплатный, однако на некоторые события нужно заранее зарегистрироваться.

Как сообщают организаторы мероприятия, первая лекция запланирована на 19:00 27 сентября. Лекцию «В прошлое без машины времени: как искусственный интеллект и ДНК помогают археологам» прочитает научный журналист, создатель и редактор портала Антропогенез.ру Александр Соколов.

Лекторий будет работать в рамках 11-ого фестиваля науки, искусства и техники «Фенист»,который проходит в Нижнем Новгороде с 23 по 29 сентября.

Анастасия Еремина