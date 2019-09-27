В Удмуртии погиб подросток во время тренировки по мотокроссу

СКР по Удмуртии начал проверку по факту гибели 17-летнего жителя Ижевска во время тренировки по мотокроссу на спортивном полигоне в Сарапуле. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел вечером 26 сентября. Подросток упал при езде на мотоцикле. От полученных травм он скончался на месте. В настоящее время изъяты транспортное средство и спортивный инвентарь, назначены экспертизы, опрашиваются очевидцы.

В пресс-службе уточнили, что подросток вместе с товарищами тренировался перед соревнованиями, которые назначены на 29 сентября. Они отправились на полигон без тренера по собственной инициативе. Спортсмены уже заканчивали тренировку, и один из них решил проехать в последний раз. Он долго не возвращался, и товарищи пошли на его поиски, обнаружив его тело рядом с мотоциклом.