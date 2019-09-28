Завод Дзержинского вышел на татами

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) и администрация Перми вступили в череду судебных споров из-за имущества муниципальной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Витязь». Часть здания школы находится в федеральной собственности, поэтому ЗиД требует вернуть ее. Предприятие взыскивает также с муниципального учреждения неосновательное обогащение. Это имущество внесено в конкурсную массу предприятия и оценивается в 15,4 млн руб. В администрации говорят, что с 1998 года ФГУП не занималось содержанием зала и не интересовалось его судьбой. Кроме того, МБУ за средства третьих лиц произвело реконструкцию здания.



Арбитражный суд Пермского края принял к производству исковое заявление ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» к МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо „Витязь“ имени И. И. Пономарева». Истец просил суд возложить на МБУ обязанность освободить нежилое здание площадью 300,9 кв. м по ул. Карпинского, 100а, а также взыскать с учреждения более 8,8 млн руб. неосновательного обогащения. При этом, как говорят источники, еще в марте школа получила уведомление от ФГУП с требованием освободить занимаемые помещения.

Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Витязь» им. И. И. Пономарева была создана на базе спортивного клуба «Дзержинец» в 1995 году заслуженным тренером России Иваном Пономаревым. Как говорят собеседники “Ъ-Прикамье”, часть имущественного комплекса здания принадлежит ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского». Сам завод находится в банкротстве с 2006 года. Основная продукция предприятия — радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет. Сейчас на предприятии действует процедура конкурсного производства. Общая сумма задолженности — более 785 млн руб. По данным оценки имущества ФГУП, его рыночная цена на 30 августа 2019 года составляет 2,778 млрд руб. Спортзал на улице Карпинского оценен в 15,4 млн руб.

Муниципальное учреждение покидать помещения отказалось и заручилось поддержкой городской администрации. Как сообщили “Ъ-Прикамье” в мэрии, с целью сохранения спортивного объекта комитет по физкультуре и спорту также обратился в суд с иском к теруправлению Росимущества в Пермском крае и ЗиДу. Истец требует признать право муниципальной собственности на нежилые помещения общей площадью 300,9 кв. м на ул. Карпинского, 100. Кроме того, администрация обратилась в суд с ходатайством о наложении обеспечительных мер в виде запрета Росреестру регистрировать изменения права собственности на имущество и запрета конкурсному управляющему ЗиДа на его реализацию. В результате суд в наложении обеспечительных мер отказал. Как указывается в определении, арест имущества должника, а также иные ограничения в части распоряжения имуществом могут быть применены лишь по определению арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве. Сейчас производство по заявлению завода Дзержинского приостановлено до вступления в законную силу решения по иску муниципалитета.

В администрации утверждают, что за всю историю существования спортивной школы завод им. Дзержинского зданием никогда не интересовался и не содержал его. Кроме того, в 1998 году при поддержке предприятий города и ветеранов-спортсменов была осуществлена реконструкция, в результате которой его площадь увеличилась в два раза.

На заводе им. Дзержинского “Ъ-Прикамье” пояснили, что поддерживают развитие спорта. Но законодательство о банкротстве обязывает включать все имущество, которое принадлежит предприятию, в конкурсную массу. Сейчас, по словам собеседника, со школой заключен договор аренды «на символическую сумму». Это единственный вариант, при котором помещение может использоваться спортсменами. «Если имущество завода будет продано на торгах, то новый собственник может хоть подарить его, но сейчас такой возможности по закону нет»,— отметили на предприятии.

Дмитрий Астахов