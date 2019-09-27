В Шахтах после столкновения с грузовым автомобилем перевернулась маршрутка

Сегодня в 08:50 часов в Шахтах Ростовской области по ул. Маяковского произошло ДТП с участием грузового автомобиля «Газ-3302» и пассажирской «Газели» маршрута №74 «Нежданное — Южное», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Водитель «Газа» не пропустил «Газель» на перекрестке при повороте и столкнулся с маршруткой. В результате «Газель» перевернулась. В момент ДТП в салоне пассажирского транспорта находилась одна пассажирка. С травмами она была доставлена в больницу.

По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.

Дарья Голякова