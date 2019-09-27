Главу Куединского района выберут в декабре

Депутаты земского собрания Куединского района объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета. Конкурсная комиссия состоит из 12 человек: из них половина – представители района, оставшиеся 6 человек от краевых властей. По информации “Ъ–Прикамье”, в состав конкурсной комиссии от муниципалитета вошли: спикер земсобрания Евгений Марданов, депутаты Алексей Кадыров, Олег Фатталов, Людмила Сайфаталова, Светлана Абакшина и замглавы администрации Куединского района Анастасия Помыткина.

По результатам конкурса, будут отобраны два кандидата. Они будут представлены депутатам земсобрания. Претендент, получивший поддержку большинства депутатов, станет главой территории. Заседание земского собрание по выбору главы запланировано на 18 декабря.