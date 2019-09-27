Губернатор взял на контроль ситуацию с заводом газового оборудования в Армавире

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился в краевую прокуратуру и инициировал проверку на заводе газового оборудования в Армавире. Он отметил, что предприятие для Армавира является одним из градообразующих, поэтому недопустимо, чтобы люди страдали от проблем собственника компании или помещения.

Глава региона поручил вице-губернатору Василию Швецу сохранить на армавирском заводе производство и рабочие места. АО «Армавирский завод газовой аппаратуры» с 2016 года специализируется на выпуске водонагревательного газового оборудования. В организации трудятся свыше 400 человек. В апреле 2018 года он вступил в процедуру банкротства. Сейчас задолженность предприятия составляет более 80 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Армавирский завод газовой аппаратуры» зарегистрирован в 2016 году. Владельцем 100% доли в уставном капитале предприятия (100 тыс. руб.) является Галандор Халилов, генеральный директор – Михаил Моисеев, бывший директор питерского ООО «Балтгаз». По итогам 2018 года выручка Армавирского завода газовой аппаратуры составила 695,1 млн руб., читая прибыль – 7,8 млн руб. Кредиторская задолженность предприятия на тот же момент составляла 243,8 млн руб.

Дмитрий Михеенко