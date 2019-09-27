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Данила Айрапетян

3 года

туберозный склероз, требуется лекарство на полтора года

Всего требуется — 468 211 рублей.

Судороги у сына начались в первые месяцы жизни. Врачам удалось их купировать, но ненадолго. Когда Данилу было три месяца, его госпитализировали в детскую больницу и обследовали. В итоге врачи поставили тяжелый диагноз: туберозный склероз. При этом заболевании в тканях и органах – в том числе в головном мозге – появляются многочисленные доброкачественные опухоли. Они нарушают работу всего организма, провоцируют изматывающие эпилептические приступы. Лекарства, которые назначали сыну, помогали лишь на время, потом приступы случались все чаще, проходили все тяжелее. Все изменилось, когда в московской клинике Данилу подобрали препарат сабрил. Сыну сразу стало лучше, уменьшилась интенсивность и продолжительность приступов, сократилось их количество. Данил стал быстрее развиваться, в мае этого года начал самостоятельно ходить. Но препарат не зарегистрирован в России и за счет госбюджета не предоставляется. В прошлом году приобрести лекарство нам помогли читатели Русфонда, спасибо всем огромное! Но сейчас запасы сабрила заканчиваются, а купить его мы не в состоянии, в семье двое сыновей. Просим вас о помощи!

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Борис Рыжков, невролог Воронежской областной детской клинической больницы №1 (Воронеж): «Данилу необходимо продолжать прием препарата сабрил по жизненным показаниям. Лекарство не зарегистрировано в России, но разрешено к применению».

Как помочь



на сайте Русфонда.



Реквизиты для помощи Даниле Айрапетян также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, Информация о способах помощи ДанилеРеквизиты для помощи Даниле Айрапетян также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, rusfondvrn@mail.ru и 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный).

Если вы решите спасти Данилу, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

Вы помогли, спасибо!

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