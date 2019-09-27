Жителя Ижевска будут судить за поджог многоквартирного дома с ущербом более 10,5 млн рублей

Ранее неоднократно судимого 25-летнего мужчину будут судить за умышленный поджог многоквартирного дома №44 в пос. Машиностроителей в Ижевске. Потерпевшими признаны 22 жителя дома, сумма ущерба превысила 10,5 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд с обвинительным заключением.

Следствие установило, что в ночь с 18 на 19 июля 2018 года обвиняемый пришел в гости к родственнице, которая проживала в обозначенном доме. В ходе распития спиртного, между ними произошел конфликт. Затем злоумышленник ушел из квартиры, поджег деревянную подъездную дверь и скрылся. Жители дома, увидев огонь и почувствовав запах гари, вызвали пожарных. Полицейские задержали злоумышленника. Он заключен под стражу.