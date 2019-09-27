За пожарами в курских лесах будут следить нейросети

За пожарной ситуацией в лесах Курской области «будут следить нейросети», сообщили в администрации региона. По утверждению властей, первое оборудование уже закуплено, но какое именно, не уточняется.

Всего до 2024 года на сохранение лесов Курской области планируется направить 357 млн руб. Половину этой суммы должны составить внебюджетные источники.

В 2019 году курским лесничествам впервые выделили средства на приобретение лесопожарной техники и оборудования — более 30 млн руб. «Благодаря этому старые громоздкие пожарные автоцистерны заменили мобильными лесопатрульными комплексами. Закуплены также тракторы, сеялки, кусторезы, культиваторы, мотокосы и плуги»,— отмечают в областной администрации. При этом с 2014 года крупных пожаров в лесах области зарегистрировано не было. В комплекс работ по сохранению лесов будет входить заготовка семян, выращивание посадочного материала, проведение агротехнических мероприятий.

Владимир Зоркий