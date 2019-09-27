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Фото: Андрей Абрамов

Вредить городу станет дороже

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области форсировали вопрос повышения штрафов за нарушение требований благоустройства.

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Парламентарии с подачи главы города Владимира Панова в два раза подняли штрафы за нарушение требований благоустройства.


Парламентарии с подачи главы города Владимира Панова в два раза подняли штрафы за нарушение требований благоустройства. Изменения в КОАП касаются не только капитальных строений, но и зеленых насаждений. Штрафы будут назначаться за повреждение деревьев, кустарников, газонов и цветников.

Согласно принятым изменениям в КОАП, порча городского имущества им обойдется в сумму от четырех до восьми тысяч рублей, и от 20 до 40 тысяч соответственно.

Изменения в законе обусловлены, в частности, подготовкой к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. В городе активно ведутся работы по благоустройству, результаты которых необходимо защитить от актов вандализма.

Нижегородский кремль также ждут изменения, - рассказала вице-спикер Законодательного собрания Ольга Щетинина.

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