В Татарстане проверят системы оповещения об угрозе возникновения ЧС

В Татарстане 1 и 2 октября запланирована проверка региональных, местных и локальных систем речевого оповещения населения об угрозе возникновения ЧС на территории республики, передает МЧС региона.

В связи с этим в течение 1 октября будут перехвачены трансляции телеканала «Новый век» и цифровых каналов эфирного телевидения и радиовещания 1 мультиплекса (РТРС-1). С 9:00 до 9:30 в трамваях и троллейбусах проверят систему информирования населения «ПТV-ТРИОН» с запуском видеоролика. С 9:30 до 10:30 в Казани запустят 18 установок систем оповещения «ИДИС» 5 установок в Верхнеуслонском районе. Кроме того, запланирован запуск установки систем речевого оповещения РСУ-600 и РСУ-300 на территории всех районов республики и в Казани. Параллельно планируется запустить локальные системы оповещения в автоматическом режиме через ЕДДС на крупных опасно-производственных объектах Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.

2 октября с 10.00 до 10.30 в г. Казани и во всех районах Татарстана запланирована проверка электросирен С-40 без запуска сирен.

"Ъ-Казань"