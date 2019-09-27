Объем введенного в Удмуртии жилья за январь-август вырос на 17%

За первые восемь месяцев 2019 года в Удмуртии построили 7,59 тыс. квартир общей площадью 525 тыс. кв. м. Это на 17% или на 76,3 тыс. кв. м больше показателя января-августа прошлого года, сообщает Удмуртстат. Из них 290,5 тыс. кв. м или 55% построены населением.

За обозначенный период Удмуртия заняла 4 место среди регионов ПФО по вводу жилья на 1 тыс. жителей — показатель составляет 347,6 кв. м. Лидером является Татарстан с вводом 426,5 кв. м жилплощади на 1 тыс. человек. Наименьший показатель отметили в Самарской области — он составил 203,1 кв. м.