27 сентября, пятница
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Срок завершения благоустройства Гребного канала сдвигается ближе к зиме

Невыполнение подрядчиками обязательств при благоустройстве общественных пространств становится плохой традицией.

от

Работы на многих объектах затягиваются даже в условиях бесперебойного финансирования. Число подрядчиков, которые при проведении работ не укладываются в сроки, пополнила московская компания «Смарт».


Работы на многих объектах затягиваются даже в условиях бесперебойного финансирования. Число подрядчиков, которые при проведении работ не укладываются в сроки, пополнила московская компания «Смарт». Благоустроенный пляж с пешеходными дорожками, террасами и спланированным ландшафтом должен был быть сдан еще в середине июля. Но работы по благоустройству продолжаются и сейчас. Новая предполагаемая дата открытия – 15 октября.

Для «КоммерсантЪ ФМ Нижний Новгород» тему срыва подрядчиками сроков проведения благоустройства прокомментировал зампред комиссии по общественному контролю Общественной палаты Российской Федерации Артем Кирьянов.

Всего в Нижнем Новгороде в этом году запланировано открытие 16 общественных пространств - пока готовы только 11. При этом финансирование профильной программы «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой проводят благоустройство, в текущем году было увеличено на треть, по сравнению с 2018 годом.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

В регионе вдвое повысили штрафы за нарушение требований благоустройства Власти считают, что это поможет защитить благоустроенные территории.
Нижегородским усыновителям оставили финансовую поддержку Выплаты могли остановиться в январе 2020 года
В Нижнем Новгороде обсудили расширение рынка газомоторного топлива Пока заправиться метаном в городе можно только на двух станциях.
К нам приехал ревизор Гендиректор Фонда защиты прав обманутых дольщиков провел выездное совещание в Нижегородской области.
В Нижнем Новгороде стартовал отопительный сезон Теплом обеспечены 82% многоквартирных домов.
Стройка детям не помеха Завершена первая очередь работ по возведению нового корпуса детского сада в Советском районе.
Профиль пользователя