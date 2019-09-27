Срок завершения благоустройства Гребного канала сдвигается ближе к зиме

Работы на многих объектах затягиваются даже в условиях бесперебойного финансирования. Число подрядчиков, которые при проведении работ не укладываются в сроки, пополнила московская компания «Смарт».

Работы на многих объектах затягиваются даже в условиях бесперебойного финансирования. Число подрядчиков, которые при проведении работ не укладываются в сроки, пополнила московская компания «Смарт». Благоустроенный пляж с пешеходными дорожками, террасами и спланированным ландшафтом должен был быть сдан еще в середине июля. Но работы по благоустройству продолжаются и сейчас. Новая предполагаемая дата открытия – 15 октября.

Для «КоммерсантЪ ФМ Нижний Новгород» тему срыва подрядчиками сроков проведения благоустройства прокомментировал зампред комиссии по общественному контролю Общественной палаты Российской Федерации Артем Кирьянов.

Всего в Нижнем Новгороде в этом году запланировано открытие 16 общественных пространств - пока готовы только 11. При этом финансирование профильной программы «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой проводят благоустройство, в текущем году было увеличено на треть, по сравнению с 2018 годом.