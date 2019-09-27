По факту смерти трех человек в Магнитогорске возбудили уголовное дело

Управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) из-за смерти троих жителей Магнитогорска в результате отравления угарным газом. Несчастный случай произошел из-за неисправности вытяжки газового котла, сообщает пресс-служба челябинского СКР.

Инцидент произошел вечером 26 сентября в частном доме в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Двое мужчин и женщина умерли из-за отравления угарным газом. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено. По предварительным данным, магнитогорцы погибли от отравления угарным газом из-за неисправности вытяжки газового котла.

По уголовному делу ведется следствие. Будут назначены необходимые судебные экспертизы.