Королевский прием

20 сентября состоялась премьера полнометражного фильма «Аббатство Даунтон», которую с нетерпением ждали все поклонники одноименного сериала и исторических костюмных кинолент с обилием ювелирных украшений. Сюжетом картины стал визит королевской четы в поместье аристократов Кроули в Южном Йоркшире и подготовка к нему. Прообразом стал действительный исторический визит короля Георга V и королевы Мэри в этот регион в 1912 году, описанный в книге «Черные алмазы. Взлет и падение английской династии» Кэтрин Бейли. Только в фильме это событие перенесено в 1927 год, эпоху расцвета стиля ар-деко во всем его гламурном блеске.
Дресскод мероприятий, подобных визиту короля и королевы, диктовал необходимость женщинам надеть фамильные тиары, являвшиеся драгоценным статусным символом для британской аристократии. И художник по костюмам фильма Анна Роббинс решила обратиться к знаменитой лондонской антикварной галерее Bentley & Skinner, основанной в 1880 году, за настоящими историческими тиарами для актрис трех главных ролей. Роббинс уже работала с галерей ранее, в частности в третьей серии сериала «Аббатство Даунтон» леди Мэри (героиня Мишель Докери) на свою свадьбу надевает тиару, позаимствованную именно у Bentley & Skinner. В отличие от остальных тиар и украшений в сериале и фильме, являющихся специально изготовленными копиями, эта была самой настоящей.
На официальной афише фильма Мэгги Смит позирует в викторианской тиаре с завитками, с растительным орнаментом, похожим на кружево. Сделана она была около 1880 года из серебра с отсоединяющейся основой из золота и украшена бриллиантами старинной огранки. То, что дата создания тиары и ее стиль датируются эпохой, предшествующей времени действия фильма, вполне соответствует преклонному возрасту героини. Подобную драгоценность вполне могли передавать по наследству из поколения в поколение.
Этикет предписывал, что тиары могли носить только замужние женщины, поэтому день свадьбы обычно становился первым днем, когда женщина официально могла надеть тиару. Тиара леди Эдит в изящном викторианском дизайне с мотивом королевской лилии, дополненным бриллиантами старинной огранки, вполне похожа на те, что дарили на свадьбу. Время создания тиары — примерно 1890 год, что совпадает со временем свадьбы родителей героини.
Тиара леди Коры из всех трех самая элегантная, грандиозная и больше всего напоминает корону. Тиара выполнена из платины в эдвардианском стиле рубежа XIX -XX веков, а для ее орнаментально вьющихся декоративных веток использованы бриллианты огранки «роза», типичной для украшений того периода.
Что касается тиары, в которой предстает в фильме королева Мэри, прабабушка ныне царствующей Елизаветы II, она известна под именем Vladimir Tiara, и очень любима Елизаветой. Интересно, что она была вывезена из Санкт-Петербурга во время Великой Октябрьской революции и была продана королеве нуждавшейся в средствах великой княгиней Марией Павловной Мекленбург-Шверинской в 1921 году, то есть за шесть лет до времени действия фильма «Аббатство Даунтон». Для фильма ее воссоздавали так же тщательно, как колье Delhi Duhrbar с изумрудами, принадлежавшее королеве, и все остальные «сценические» драгоценности.
А те самые три антикварные тиары были приобретены галереей Bentley & Skinner у британских аристократических семей и уже куплены. Несмотря на падение спроса на тиары в середине ХХ века, когда их покупали только для того, чтобы разобрать на драгоценные камни, в последнее время манера носить тиары переживает нечто вроде возрождения. Их покупают в основном для свадебных церемоний или чтобы, как и в прежние времена, передавать из поколения в поколения в качестве фамильной драгоценности.