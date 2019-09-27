Королевский прием

20 сентября состоялась премьера полнометражного фильма «Аббатство Даунтон», которую с нетерпением ждали все поклонники одноименного сериала и исторических костюмных кинолент с обилием ювелирных украшений. Сюжетом картины стал визит королевской четы в поместье аристократов Кроули в Южном Йоркшире и подготовка к нему. Прообразом стал действительный исторический визит короля Георга V и королевы Мэри в этот регион в 1912 году, описанный в книге «Черные алмазы. Взлет и падение английской династии» Кэтрин Бейли. Только в фильме это событие перенесено в 1927 год, эпоху расцвета стиля ар-деко во всем его гламурном блеске.

Дресскод мероприятий, подобных визиту короля и королевы, диктовал необходимость женщинам надеть фамильные тиары, являвшиеся драгоценным статусным символом для британской аристократии. И художник по костюмам фильма Анна Роббинс решила обратиться к знаменитой лондонской антикварной галерее Bentley & Skinner, основанной в 1880 году, за настоящими историческими тиарами для актрис трех главных ролей. Роббинс уже работала с галерей ранее, в частности в третьей серии сериала «Аббатство Даунтон» леди Мэри (героиня Мишель Докери) на свою свадьбу надевает тиару, позаимствованную именно у Bentley & Skinner. В отличие от остальных тиар и украшений в сериале и фильме, являющихся специально изготовленными копиями, эта была самой настоящей.

В новом полнометражном фильме антикварные тиары носят овдовевшая графиня Вайолет Кроули (Мэгги Смит), леди Эдит (Лаура Кармайкл) и леди Кора (Элизабет Макговерн).

На официальной афише фильма Мэгги Смит позирует в викторианской тиаре с завитками, с растительным орнаментом, похожим на кружево. Сделана она была около 1880 года из серебра с отсоединяющейся основой из золота и украшена бриллиантами старинной огранки. То, что дата создания тиары и ее стиль датируются эпохой, предшествующей времени действия фильма, вполне соответствует преклонному возрасту героини. Подобную драгоценность вполне могли передавать по наследству из поколения в поколение.

Тиара в викторианском стиле 1880-х годов для графини Вайолет Кроули (в исполнении Мэгги Смит) Тиара в викторианском стиле 1880-х годов для графини Вайолет Кроули (в исполнении Мэгги Смит)

Этикет предписывал, что тиары могли носить только замужние женщины, поэтому день свадьбы обычно становился первым днем, когда женщина официально могла надеть тиару. Тиара леди Эдит в изящном викторианском дизайне с мотивом королевской лилии, дополненным бриллиантами старинной огранки, вполне похожа на те, что дарили на свадьбу. Время создания тиары — примерно 1890 год, что совпадает со временем свадьбы родителей героини.

Тиара в викторианском стиле 1890-х годов для леди Эдит (в исполнении Лауры Кармайкл) Тиара в викторианском стиле 1890-х годов для леди Эдит (в исполнении Лауры Кармайкл)

Тиара леди Коры из всех трех самая элегантная, грандиозная и больше всего напоминает корону. Тиара выполнена из платины в эдвардианском стиле рубежа XIX -XX веков, а для ее орнаментально вьющихся декоративных веток использованы бриллианты огранки «роза», типичной для украшений того периода.

Тиара в эвардианском стиле для леди Коры (в исполнении Элизабет МакГоверн) Тиара в эвардианском стиле для леди Коры (в исполнении Элизабет МакГоверн)

Что касается тиары, в которой предстает в фильме королева Мэри, прабабушка ныне царствующей Елизаветы II, она известна под именем Vladimir Tiara, и очень любима Елизаветой. Интересно, что она была вывезена из Санкт-Петербурга во время Великой Октябрьской революции и была продана королеве нуждавшейся в средствах великой княгиней Марией Павловной Мекленбург-Шверинской в 1921 году, то есть за шесть лет до времени действия фильма «Аббатство Даунтон». Для фильма ее воссоздавали так же тщательно, как колье Delhi Duhrbar с изумрудами, принадлежавшее королеве, и все остальные «сценические» драгоценности.

Тиара Vladimir Тиара Vladimir Королева Мэри, прабабушка Елизаветы II, в тиаре Vladimir, 1936 год Королева Елизавета II в тиаре Vladimir

А те самые три антикварные тиары были приобретены галереей Bentley & Skinner у британских аристократических семей и уже куплены. Несмотря на падение спроса на тиары в середине ХХ века, когда их покупали только для того, чтобы разобрать на драгоценные камни, в последнее время манера носить тиары переживает нечто вроде возрождения. Их покупают в основном для свадебных церемоний или чтобы, как и в прежние времена, передавать из поколения в поколения в качестве фамильной драгоценности.

Екатерина Зиборова