Базарно-Карабулакская прокуратура помогла 18 сиротам получить жилье

После вмешательства прокуратуры Базарно-Карабулакского района 18 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были предоставлены квартиры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Прокурорская проверка показала, что указанные лица долгое время состояли в министерстве строительства и ЖКХ региона на учете в качестве нуждающихся в жилье, однако им оно не предоставлялось.

Надзорный орган обратился в суд с исками о возложении на ведомство обязанность обеспечить сирот жильем. Эти требования были удовлетворены.

В Базарном Карабулаке был построен дом для детей-сирот, которые в сентябре уже заселились в квартиры.

Марина Ковалева