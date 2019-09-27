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Меню обеда Н. С. Хрущева в заводской столовой компании IBM 21 сентября 1959 года

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  • Овощной суп
  • Фруктовый салат с зерненым творогом
  • Корзинка картошки фри
  • Холодный чай

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