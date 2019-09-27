Футболист Павел Мамаев прибыл для переговоров с ФК «Ростов»

Недавно вышедший из колонии футболист Павел Мамаев прилетел в Ростов на переговоры с местным клубом, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственный источник.

Мамаев должен бы пройти медосмотр в «Динамо», но медосмотр сорвался, так как клуб проводил важное собрание перед отъездом на матч с ФК «Ростов», который состоится 28 сентября.

«По всей видимости, этой ситуацией неопределенности у бело-голубых воспользовался — игрок прилетел в город на Дону»,— говорится в сообщении.

Напомним, футболистов Александра Кокорина («Зенит») и Павла Мамаева («Краснодар») в мае приговорили к лишению свободы на год и шесть месяцев и на год и пять месяцев соответственно за хулиганство и причинение легкого вреда здоровью во время драк, которые произошли в октябре прошлого года. По делу также проходили брат одного из футболистов Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий. Они получили год и шесть месяцев и год и пять месяцев колонии соответственно. В начале июля Кокорин и Мамаев были этапированы из Бутырского СИЗО в Алексеевскую исправительную колонию №4 в Белгородской области. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении, 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Неделю назад футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.

Дарья Голякова