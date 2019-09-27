Александр Гусев взял на личный контроль вопрос доступа к озеру под Воронежем

Воронежский губернатор Александр Гусев взял на личный контроль вопрос доступа воронежцев к озеру Подпольное в микрорайоне Малышево. Об этом сообщили в облправительстве.

Ранее участок, прилегающий к озеру в непосредственной близости от города, был передан в пользование КФХ Дмитрия Исаева. Участок площадью почти 9 га на берегу озера бизнесмен обнес забором. После этого доступ к популярному месту отдыха воронежцев оказался закрыт, а господин Исаев начал строительство. Жители микрорайона предполагают, что земля сельхозназначения на берегу озера может быть использована для организации праздников.

В течение месяца глава Хохольского района Михаил Ельчанинов, областной департамент имущественных и земельных отношений и департамент аграрной политики должны будут определить варианты решения проблемы, устраивающие и собственника участка, и жителей микрорайона, отметили в облправительстве.

Владимир Зоркий