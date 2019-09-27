Kempinski Grand Hotel в Геленджике выставлена на продажу за 661,5 млн рублей

В конце октября пройдут торги по продаже 100% акций ЗАО «Инвестгрупп». Как сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, стартовая цена лота составляет 661,5 млн руб. Компания владеет рядом фирм, которым принадлежат Kempinski Grand Hotel (379 номеров) и апарт-комплекс «Сады морей» на 262 квартиры в Геленджике.

Объекты строила компания «Отель девелопмент», принадлежащая бизнесмену Аббасу Алиеву. Кредитная линия на строительство в размере $400 млн была предоставлена ВЭБом. Несколько лет назад у «Отель девелопмента» возникли сложности с обслуживанием долга. В 2017 году банк инициировал процедуру банкротства компании, в настоящее время началась распродажа ее имущества.

Центр независимой экспертизы собственности оценил имущество компании в 1 руб., поскольку компания находится в кризисном финансовом состоянии, она неплатежеспособна и перспективной ликвидности у нее нет.

Елена Рыжкова