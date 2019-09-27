Levi’s выпустили первую коллекцию женского белья

В женскую капсульную коллекцию Levi’s Bodywear вошли 6 моделей — легинсы, боди и комплекты нижнего белья. Учитывая усиливающийся спрос на спортивного типа белье, дизайнеры Levi’s разработали спортивный бра-топ с перекрещенными на спине лямками. Он изготовлен из волокна TENCEL Lyocell (синтетическая ткань, более экологичная замена вискозному волокну), ткани легче шелка и прохладнее льна и будет доступен в 5 цветах, — от белоснежного до фуксии. Достаточно будет накинуть поверх бра джинсовую куртку объемного кроя, и фестивальный образ готов. Levi’s и раньше выпускали удобные боди, вошли они и в новую линейку — лаконичные, они доступны в размерном ряду XS-XL, выгодно подчеркивают фигуру и легко стилизуются.