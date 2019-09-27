27 сентября, пятница
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

12

Levi’s выпустили первую коллекцию женского белья

В женскую капсульную коллекцию Levi’s Bodywear вошли 6 моделей — легинсы, боди и комплекты нижнего белья. Учитывая усиливающийся спрос на спортивного типа белье, дизайнеры Levi’s разработали спортивный бра-топ с перекрещенными на спине лямками. Он изготовлен из волокна TENCEL Lyocell (синтетическая ткань, более экологичная замена вискозному волокну), ткани легче шелка и прохладнее льна и будет доступен в 5 цветах, — от белоснежного до фуксии. Достаточно будет накинуть поверх бра джинсовую куртку объемного кроя, и фестивальный образ готов. Levi’s и раньше выпускали удобные боди, вошли они и в новую линейку — лаконичные, они доступны в размерном ряду XS-XL, выгодно подчеркивают фигуру и легко стилизуются.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Мужчины#40

от 26.09.2019

Стиль Wedding#38

от 23.09.2019

Стиль Украшения#37

от 17.09.2019

Стиль Арт#35

от 05.09.2019

Стиль Kids#31

от 27.08.2019

Профиль пользователя