Начальник бронетанковой службы Чебаркульского гарнизона осужден за продажу танковых двигателей

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику бронетанковой службы воинской части №86274 Чебаркульского гарнизона Александру Григорьеву, обвиняемому в продаже 16 двигателей для танков.

Как сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК России, установлено, что в 2016 году АО «103 бронетанковый ремонтный завод» (103 БТРЗ) в рамках государственного контракта выполняло работы по оперативному восстановлению и ремонту бронетанковой техники воинской части №86274. Начальник бронетанковой службы уговорил представителей предприятия не устанавливать на военную технику 16 электродвигателей, а передать их ему. При этом офицер подписал акты приемки выполненных работ, согласно которым монтаж был выполнен. В последующем электродвигатели доставили в часть, но на учет не поставили. Весной 2018 года Григорьев продал их гражданскому лицу. Сумма ущерба превысила 2,4 млн руб. Через некоторое время покупателя задержали сотрудники правоохранительных органов при попытке продать двигатели за рубеж. В отношении него также возбудили уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено Министерству обороны РФ.

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал начальника бронетанковой службы виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата имущества, вверенного виновному, совершенная в особо крупном размере) и приговорил к 3 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года, а также со штрафом в размере 300 тыс. руб.