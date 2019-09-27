Пензенский подрядчик попытался подкупить руководство контролирующей дорожные работы организации из Саратова

В Саратове возбуждено уголовное дело факту дачи взятки (ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 291 УК РФ) директору контролирующей строительные работы специализированной организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, преступление было совершено при следующих обстоятельствах: организация выполнила работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги в Никольском районе Пензенской области, строительный надзор за которыми осуществляла организация из Саратова. В начале июля директор компании-подрядчика попытался передать руководителю контролирующей структуры 50 тыс. руб. за подготовку фиктивного отчета о строительном контроле выполненных работ без выявления нарушений. Противоправные действия были пресечены УФСБ России по Саратовской области.

Марина Ковалева