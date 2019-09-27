Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, какие коктейли предлагает заведение.

На этой неделе вновь возвращаемся к вопросу, не теряющему своей актуальности, — тематическим барам. В этом сезоне, наравне с многочисленными винными барами, столь же активно открываются и бары-моноконцепты, ориентированные на иной флагманский напиток вместо вина. Одним из таких открытий сезона стал Aprol Bar — новый проект от создателей Prscco Bar на Пятницкой Валерия Лизунова и Анжелы Моисеевой, известных ресторанных архитекторов.

Нетрудно догадаться, что главным героем проекта оказался апероль и всевозможные с ним коктейли, придуманные бартендером-гастроботаником Денисом Миллионовым. Пижма, василек, шафран, матча, саган-дайля и прочие растительные ингредиенты заставляют знаменитый аперитив играть новыми красками. В подмогу аперолю для всеобщей атмосферы расслабленного веселья и солнечного настроения готовится театрально-барное шоу, премьера которого намечена на октябрь. Жанр практически новый для Москвы и весьма востребованный в самых жарких барах Европы — от Лондона до Ибицы.

Под апероль подаются и блюда от итальянского шефа Мариано Валерио (вы его наверняка помните по Tutto Bene и Barlotti), причем в большинстве из них присутствуют тематические оранжевые продукты — от лосося до батата. Самым главным хитом меню, на мой взгляд, оказался паштет из печени кролика с медом алоэ и пудрой из кофе. Среди коктейлей лучший — «Старый Новый» с вытяжкой фиалки килайи, дразнящей солоновато-пряным послевкусием.