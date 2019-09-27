В аэропорт «Платов» из Ростова запустят шесть автобусов туристического класса

Перевозчик ООО «Дон-Авто», который обслуживает маршрут № 700 «Ростов-на-Дону — аэропорт „Платов“», с 5 октября выпустит на линию шесть новых автобусов Yutong туристического класса на газомоторном топливе, сообщает управление информационной политики Ростовской области.

У новых автобусов увеличен объемом багажного отделения. Они рассчитаны на 53 посадочных места, для каждого пассажира предусмотрена индивидуальная освещенность и вентиляция. Автобусы оснащены комфортными сиденьями и штатной системой видеоконтроля за салоном.

Сейчас маршрут № 700 обслуживается круглосуточно автобусами большого класса марки «НефАЗ» и автобусами малого класса марки ПАЗ. Днем автобусы отправляются каждые полчаса.

Дарья Голякова