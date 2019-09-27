Маткапитал на Кубани можно будет использовать независимо от возраста третьего ребенка

Краевые парламентарии поддержали проект изменений в закон «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае», регламентирующий использование материнского капитала. Как сообщили в пресс-службе ЗСК, теперь получатели краевого маткапитала смогут воспользоваться им для улучшения жилищных условий независимо от срока, истекшего со дня рождения или усыновления третьего ребенка или последующего ребенка.

Уточняется, что средства маткапитала должны быть направлены на уплату первоначального взноса при получении кредита (в том числе, ипотечного) на приобретение или строительство жилого помещения на территории Краснодарского края. Также деньги материнского капитала можно будет потратить на погашение основного долга по ипотеке и уплату процентов по кредиту, а также на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилого помещения на территории региона.

До этого многодетные родители могли использовать краевой маткапитал на эти цели не раньше, чем по истечении трех лет со дня рождения или усыновления третьего ребенка или последующих детей.

Василий Хитрых