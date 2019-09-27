«Орсо Групп» передал мэрии участок на Полины Осипенко

Девелопер «Орсо Групп» выкупил земельный участок со спортивной площадкой по ул. Полины Осипенко, 56а, и передал его муниципалитету, сообщила мэрия.

Площадь участка — 0,17 га. Его передача была предусмотрена соглашением о взаимодействии при создании социальной инфраструктуры. Документ был подписан в июне этого года между правительством Пермского края, администрацией Перми и ООО «Орсо Групп».

Жители опасались, что на месте спортивной площадки будет построен жилой дом. Сейчас земельный участок передан в муниципальную собственность. Решение о том, что здесь появится в дальнейшем, будет принято совместно с жителями района.

Напомним, что согласно подписанному соглашению застройщик должен построить и передать в муниципальную собственность здание или встроенные (встроенно-пристроенные) помещения для размещения детского дошкольного образовательного учреждения не менее чем на 100 мест на улице Теплогорской, а также профинансировать мероприятия по благоустройству Перми.