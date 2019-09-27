27 сентября, пятница
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

Концерн LVMH продолжит развивать производство очков и оправ

В 2017 году в составе концерна LVMH появился итальянский проект Thelios (в названии зашифрованы имена сразу двух мифологических божеств: богиня света и зрения Тейя и бог солнца Гелиос) — производитель очков и оправ. На его счету — сотрудничество со многими домами концерна (например, Loewe и Kenzo). Теперь с итальянским производителем будет сотрудничать Dior, который также входит в состав LVMH.

Сообщается, что первая совместная коллекция очков Dior и Thelios будет представлена в январе 2021 года на показе весенне-летней коллекции французского модного дома. Очки будут продаваться в бутиках Dior по всему миру, а также в сети избранных дистрибьюторов Thelios.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Мужчины#40

от 26.09.2019

Стиль Wedding#38

от 23.09.2019

Стиль Украшения#37

от 17.09.2019

Стиль Арт#35

от 05.09.2019

Стиль Kids#31

от 27.08.2019

Профиль пользователя