Концерн LVMH продолжит развивать производство очков и оправ

В 2017 году в составе концерна LVMH появился итальянский проект Thelios (в названии зашифрованы имена сразу двух мифологических божеств: богиня света и зрения Тейя и бог солнца Гелиос) — производитель очков и оправ. На его счету — сотрудничество со многими домами концерна (например, Loewe и Kenzo). Теперь с итальянским производителем будет сотрудничать Dior, который также входит в состав LVMH.

Сообщается, что первая совместная коллекция очков Dior и Thelios будет представлена в январе 2021 года на показе весенне-летней коллекции французского модного дома. Очки будут продаваться в бутиках Dior по всему миру, а также в сети избранных дистрибьюторов Thelios.