Роскосмос ожидает от ПСО «Казань» досрочной сдачи космодрома Восточный

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поставил перед ПСО «Казань» задачу обеспечить опережение графика строительства второй очереди космодрома Восточный на два месяца, передает ТАСС.

В рамках строительства второй очереди планируется возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Котлован под комплекс начали рыть в июне этого года. Строительство стартового стола требует 38 млрд руб. вложений, а на технологическое оборудование уйдут еще 27,5 млрд руб.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал выдержать намеченные сроки строительства второй очереди космодрома Восточный. Он заявил, что запуск ракеты-носителя сверхтяжелого класса с космодрома должен состояться в 2028 году.

"Ъ-Казань"