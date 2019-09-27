«Звезда-2005» сделала шаг к финалу кубка

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» близок к выходу в финал кубка страны. На стадии одной второй турнира пермская команда в первом поединке обыграла лидера чемпионата — столичный ЦСКА. Матч проходил в Москве. Армейские футболистки первыми открыли счет, но два забитых Екатерины Пантюхиной гола позволили «Звезде-2005» сотворить маленькую сенсацию и победить со счетом 2:1. Командам предстоит провести еще один матч, он состоится в Перми 12 октября. Финал кубка пройдет на стадионе «Юность» (Армавир, Краснодарский край) 2 ноября.

Кубок России — ежегодное соревнование, в котором в обязательном порядке принимают участие профессиональные клубы Высшего дивизиона чемпионата России, и в добровольном — команды первого и второго дивизионов, а также не входящие в структуру чемпионатов среди женских команд, но соблюдающие и выполняющие нормы ФИФА, УЕФА и РФС.

Трофей разыгрывается с 1992 года. За 26 прошедших сезонов чаще всего Кубок доставался не существующей ныне воронежской «Энергии» — семь раз. Шесть раз трофей покорялся его действующему обладателю — пермской «Звезде-2005», пять раз — подмосковной «Россиянке».