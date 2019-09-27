Новый водородный седан Toyota выйдет в 2020 году

Компания Toyota в 2020 году представит новое поколение водородного седана Mirai, сообщает Reuters со ссылкой на председателя правления Toyota Motor Такэси Утиямаду.

Господин Утиямада подтвердил, что японский автопроизводитель не намерен отказываться от модели с водородным двигателем и представит второе поколение седана в следующем году. Детальной информации о новинке пока нет.

Напомним, премьера Toyota Mirai состоялась в 2014 году. 152-сильный седан стал первым массовым водородным автомобилем в мире.