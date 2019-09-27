Думу Добрянского городского округа возглавил кандидат от главы района

Депутаты думы Добрянского городского округа на внеочередном заседании избрали руководителя представительного органа. Им стал начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности Пермской ГРЭС, экс-депутат земсобрания Антон Палкин, считающийся близким к главе Добрянского района Константину Лызову. Кандидатуру господина Палкина поддержали 14 депутатов. За экс-спикера земского собрания Добрянского муниципального района, предпринимателя Андрея Шитова проголосовали 11 человек.

На первом заседании думы депутаты не смогли избрать спикера думы: Антон Палкин и Андрей Шитов набрали одинаковое количество голосов. Поэтому вопрос был перенесен на внеочередное заседание.