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Глава Каслинского района получил представление прокурора за задержки зарплаты

Прокуратура Каслей внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства главе Каслинского района Игорю Колышеву. Чиновник допустил задержку выдачи зарплат сотрудникам муниципального предприятия «Каслинский хлебозавод», сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Установлено, что работники МУП «Каслинский хлебозавод» не получали зарплату с июня по август 2019 года. Задолженность предприятия перед 54 сотрудниками превысила 2 млн руб. В отношении исполняющего обязанности директора хлебозавода возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата зарплаты в установленный срок), его оштрафовали на 10 тыс. руб.

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