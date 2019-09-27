Суд оштрафовал краевое предприятие за неоплату госконтрактов

УФАС по Пермскому краю на основании данных проверки прокуратуры оштрафовало ГКУПК «Финансово-хозяйственное управление». Как сообщает надзорный орган, ведомство признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд). Так, прокуратурой и судом было установлено, что в 2019 году у учреждения имелась задолженность перед семью хозяйствующими субъектами по оплате обязательств по исполненным государственным контрактам на поставку медицинского оборудования. В рамках контрактов медучреждения получили оборудование на 70 млн руб. По факту выявленных нарушений прокурором руководителю казенного учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, задолженность погашена перед всеми предпринимателями в полном объеме. По результатам рассмотрения административного дела суд оштрафовал учреждение на 30 тыс. руб.